Zihinsel engelli Yasin, iletişim ile denge sorunlarını at sevgisiyle aştı
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Zihinsel engelli Yasin, iletişim ile denge sorunlarını at sevgisiyle aştı

Zihinsel engelli Yasin, iletişim ile denge sorunlarını at sevgisiyle aştı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da yaşayan Yasin Utar (33), insanlarla olan iletişim ve kısmen bedensel engeli nedeniyle yaşadığı denge sorunlarını gittiği atlı spor tesislerindeki terapilerle aştı.

KÜTAHYA'da yaşayan Yasin Utar (33), insanlarla olan iletişim ve kısmen bedensel engeli nedeniyle yaşadığı denge sorunlarını gittiği atlı spor tesislerindeki terapilerle aştı. Yasin'in atlı terapilerin ardından iyileşme süreci yaşadığını ifade eden Kütahya Rahvan At Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu, "Geldiğinde konuşmayan ve iletişime geçmeyen bir kişiydi. Atlarla ilgilenirken, severken, binerken iyileşti. İnanın şimdi kimse ona engelli diyemez" dedi. Yasin Utar ise atları çok sevdiğini belirterek, "Atlar beni sakinleştirdi. Annemi üzüyordum, şimdi üzmüyorum" diye konuştu.

Kütahya'da oturan doğuştan zihinsel engelli Yasin Utar, yaklaşık 10 yıl önce tavsiye üzerine Kütahya Belediyesi Atlı Spor tesislerine geldi. Çevresine karşı saldırgan tavırlar sergileyen ve kısmen bedensel engeli nedeniyle denge sorunları yaşayan Utar'a atla terapi uygulandı. Kısa sürede atlara olan sevgisiyle daha sakin bir döneme giren Utar, neredeyse her gün tesislerde atlarla birlikte vakit geçirmeye başladı.

Kütahya Rahvan At Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu, Yasin Utar'ın geldiği ilk zamanlarda insanlarla iletişim kuramayan, saldırgan tavırları olduğunu söyledi. Ata binmeye başladıktan sonra önce bedensel engeli nedeniyle yaşadığı denge sorunlarını aştıklarını ifade eden Babanoğlu, "Ailelerden güzel tepkiler aldık. Engelli kardeşlerimizle iyi iletişimler kurarak, atın yararlı olduğunu hissettik. Türkiye ve dünyada engelli bireyler atla tedavi ediliyor. Kendi yanımda da 10 senedir birlikte olduğumuz bir çocuğumuz var. 10 yıl önce geldiğinde konuşmayan ve iletişime geçmeyen bir kişiydi. Atlarla ilgilenirken, severken, binerken iyileşti. İnanın şimdi kimse ona engelli diyemez" dedi.'SÜREKLİ ATIN YANINDA OLMAK İSTİYORLAR'Engellilerin denge sorununu at üstündeyken aşabildiklerini kaydeden Babanoğlu, Yasin'in çok kısa sürede atlara uyum sağlayarak sevdiğini söyledi. İlk zamanlar Yasin'in at üstündeyken 3 kişinin yardım ederek tuttuğunu anlatan Babanoğlu, "Zaman içerisinde ata hakim olmaya başladı. Bundan ailesi de çok memnundu, biz de bir şeyler verdiğimiz için büyük keyif alıyoruz. Ailelerin en fazla şikayet ettiği şey, ata alıştıktan sonra evde durduramamaları. Sürekli atın yanında olmak istiyorlar. Özel insanlar ve biz de keyifle bu işi yapıyoruz" diye konuştu.'ATLARI ÇOK SEVİYORUM'Engelleri at sevgisi sayesinde aşan Yasin Utar ise, "Uzun süredir tesislerde atlarla ilgileniyorum. Atlar beni sakinleştirdi. Annemi üzüyordum, şimdi üzmüyorum. Beni sakinleştiriyor. Nal çakıyorum, tımar yapıyorum. Vaktimin çoğunu burada geçiriyorum. Gelen insanlarla konuşuyorum, atları da çok seviyorum" dedi.

Zihinsel engelli Yasin, iletişim ile denge sorunlarını at sevgisiyle aştı
Zihinsel engelli Yasin, iletişim ile denge sorunlarını at sevgisiyle aştı
Zihinsel engelli Yasin, iletişim ile denge sorunlarını at sevgisiyle aştı
Zihinsel engelli Yasin, iletişim ile denge sorunlarını at sevgisiyle aştı
Zihinsel engelli Yasin, iletişim ile denge sorunlarını at sevgisiyle aştı
Zihinsel engelli Yasin, iletişim ile denge sorunlarını at sevgisiyle aştı
Zihinsel engelli Yasin, iletişim ile denge sorunlarını at sevgisiyle aştı
Zihinsel engelli Yasin, iletişim ile denge sorunlarını at sevgisiyle aştı
Zihinsel engelli Yasin, iletişim ile denge sorunlarını at sevgisiyle aştı
Zihinsel engelli Yasin, iletişim ile denge sorunlarını at sevgisiyle aştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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Zihinsel engelli Yasin, iletişim ile denge sorunlarını at sevgisiyle aştı - Haberler
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