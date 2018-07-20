Zihinsel Engelli Öğrencisini Tacizden Tutuklandı

SAMSUN'da özel engelliler eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğretmen Bayram A. (55), 12 yaşındaki kız öğrencisini öperek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan özel bedensel ve zihinsel engelliler eğitim ve rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Merkeze giden kız öğrencinin ailesi, okulda görev yapan Bayram A.'nın kızlarını öperek tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Durumun bildirilmesi üzerine İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Samsun