ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLER, GASTRONOMİ EĞİTİMİYLE SOSYALLEŞEREK, İSTİHDAM EDİLİYOR

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesindeki bir okulda eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler, 'İş Hayatında Ben de Varım' programı kapsamında kentteki restoranlarda usta şeflerden aldıkları gastronomi eğitimiyle hem sosyalleşiyor hem de istihdam ediliyor. Okul öğretmenlerinden Hüseyin Bozlak, "Zihinsel engeli olan öğrencilerimiz okulda yaptıkları uygulamaları işletmelerde pratik eğitimle devam ettiriyoruz. Amacımızın özel olan bu çocuklarının farkını yaptıkları ile insanlara fark ettirmek" dedi.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nun zihinsel engelli öğrencileri, engellerini yaptıkları sosyal çalışmalar ile aşıyor. Okulda yiyecek-içecek bölümünde eğitim gören 10 zihinsel engelli öğrenci, 'İş Hayatında Ben de Varım' programı kapsamında restoran mutfağına girerek ünlü şeflerden et hazırlanması, pişirilmesi ve sunulması konusunda eğitim alıyor. Daha önceden gittikleri işletmelerde pide pişirilmesi, turşu kurulması, mantı hazırlanması gibi birçok konuda eğitim alan öğrenciler okulda kazandıkları bilgilerini, işletmelerden aldıklar eğitimle pratiğe döküyorlar. Öğrenciler aldıkları eğitimle hem sosyalleşiyor hem de işletmelerde istihdam ediliyor. Öğrencilerin aldıkları eğitime değinen okul öğretmenlerinden Hüseyin Bozlak, "Okulumuzda öğrenci kardeşlerimize yiyecek içecek hizmetleri üzerine 15 saat uygulamalı eğitimi veriyoruz. Özel eğitim öğrencileri hafif düzeyde zihinsel engelli olan öğrencilerimizdir. Okulda yapmış olduğumuz uygulamayı işletmelerde işletme sahibi şeflerimizden pratik eğitimi alarak yerinde uygulamayı öğretmiş oluyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin aslında diğer arkadaşlarından farkı olmadığını farkımızı fark ettiklerinde neler başarabileceğimizi göstermek istiyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz ara eleman olarak bu ve benzeri işletmelerde rahatlıkla çalışabileceğini göstermek istiyoruz. Öğrencelerimiz zihinsel engelli olduğu için diğer öğrencilerimize oranla daha alt seviyede eğitim almış oluyorlar. Öğrencilerimiz okuldan mezun olduktan sonra işletmelerde çalışabilecek düzeyde kendilerini geliştirmiş olarak mezun oluyorlar. Halihazırda mezun olmuş olan öğrencilerimizden işletmelerimizde çalışan öğrencilerimiz mevcut" diye konuştu.

Zihinsel öğrencilere et pişirilmesi ve hazırlanması konusunda eğitim veren mutfak şefi Yunus Emre Özdemir ise, "Zihinsel öğrenci kardeşlerimizi mutfağımızda ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz okulda aldıkları eğitimin uygulamasını işletmemizde yaptılar. Bizlerde onlarda etle ilgili pişirme, mühürleme gibi farklı pişirme teknikleri öğrettik. Zihinsel engelli ve Down sendromlu olan öğrenciler son derece maharetliler. Bu kardeşlerimizin istihdam edilmesine yönelik her türlü desteği veriyoruz. İşletmeler mutfak beceresi son derece yüksek olan zihinsel engelli kardeşlerimize çalışma fırsatı sunmalıdır" ifadelerini kullandı.