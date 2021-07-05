Zihinsel engelli Müslüm'den 5 gündür haber alınamıyor
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Zihinsel engelli Müslüm'den 5 gündür haber alınamıyor

Zihinsel engelli Müslüm'den 5 gündür haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden zihinsel engelli oğlu Müslüm Dütrü'den 5 gündür haber alamayan ailsei kayıp başvurusunda bulunarak, yetkililerden yardım istedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden zihinsel engelli oğlu Müslüm Dütrü'den 5 gündür haber alamayan ailsei kayıp başvurusunda bulunarak, yetkililerden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Güneş Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki Müslüm Dütrü, 1 Temmuz sabahında evden ayırıldı. Oğlu Müslüm'ün zihinsel engelli olduğunu belirten ve daha önce bu şeklide evden hiç ayrılmadığını belirten baba Hasan Dütrü, "Sabah kalktığımızda evde yoktu. Evin yakın çevresini kendi imkanlarımızla aradık fakat bulamadık. Polise kayıp başvurusunda bulunduk, Jandarmaya da. Bugün 5 gün oldu kendisinden halen daha haber alamıyoruz. Müslüm'ü görenlerin güvenlik güçlerine haber vererek bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi. 6 çocuğu olduğunu ve Müslüm'ün doğuştan yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu ifade eden Baba Dütrü, Müslüm'ün zarar veren bir yapısı olmadığını insanlarla iletişim kurmada da güçlük çekmediğini belirtti. Baba Dütrü, oğlunu görenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi. - MUĞLA

Zihinsel engelli Müslüm'den 5 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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