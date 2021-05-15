Zihinsel engelli kızı taciz etti, serbest kaldı
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Zihinsel engelli kızı taciz etti, serbest kaldı

Zihinsel engelli kızı taciz etti, serbest kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

24 yaşındaki engelli kızı taciz ettiği iddia edilen 64 yaşındaki şahıs serbest kaldı.

24 yaşındaki engelli kızı taciz ettiği iddia edilen 64 yaşındaki şahıs serbest kaldı.

Olay, Ramazan Bayramının 1. Günü Alaplı İlçesine bağlı Çamlıbel Köyünde meydana geldi. İddiaya göre 64 yaşındaki S.A., Çamlıbel köyünde kapı komşusu olan ve yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan 26 yaşındaki Ö.E.'yi taciz etti. Olayın genç kızın yaşadıklarını ailesine anlatmaya çalışması ile ortaya çıktığı iddia edildi. Genç kızın ailesinin şikayetinden sonra gözaltına alınan 64 yaşındaki S.A. Savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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