Zihinsel engelli kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler
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Zihinsel engelli kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

AA, Mustafa Çavuş - Güncel
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Zihinsel engelli kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde zihinsel engelli kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde zihinsel engelli kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Hüsne Ersoy (62), yakınlarınca evde ölü olarak bulundu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ve jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, zihinsel engelli kadının kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Jandarma, olayla ilgili önce Ersoy'un yanında kaldığı ağabeyi R.T'nin kızları A.T. (14) ve E.T'yi (16), ardından da R.T. ve eşi G.T'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T, E.T. ve G.T. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. R.T. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Jandarma, Engelli, Alaçam, Samsun, Güncel, Haberler

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