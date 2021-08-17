Zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı hakkında "konutu terk etmeme" kararı

Ankara'da zihinsel engelli kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanması kararlaştırıldı.

Ankara'da zihinsel engelli kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanması kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.B.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Nöbetçi savcıya ifade veren zanlı, müştekinin engelli olduğunu bilmediğini, mağdurun sosyal medya hesaplarına bakınca anladığını iddia etti.

Mağdura yönelik herhangi bir cinsel saldırıda bulunmadığını öne süren M.B.E, serbest bırakılmayı talep etti.

Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Yenimahalle ilçesinde 4 Ağustos'ta hayvanların su kabını değiştirmek için evden ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli 26 yaşındaki Ş.D.E, polisle aramaya katılan ailesi tarafından bulunmuş ve ifadesi alınması için Batıkent Karakolu'na götürülmüştü.

Ş.D.E, karakoldaki ifadesinde M.B.E'nin evinde kaldığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak