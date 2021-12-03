Zihinsel engelli Hatice San'ın en büyük hayali gerçek oldu - Haberler
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Zihinsel engelli Hatice San'ın en büyük hayali gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Zihinsel engelli Hatice San'ın en büyük hayali gerçek oldu

Bilecik'te zihinsel engelli Hatice San'ın en büyük hayali gerçek oldu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te zihinsel engelli Hatice San'ın en büyük hayali gerçek oldu. Belediye başkanının makam arabasıyla evinden alınan San, 1 gün boyunca belediye başkanlığı yaptı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde zihinsel engelli olan Hatice San'ın en büyük hayali belediye başkanı olmaktı. Bu istediği duyan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle makam arabasıyla Hatice San'ı evinden aldırdı. Belediye girişinde zihinsel engelli olan Hatice San'ın karşılayan Başkan Tekin, koltuğu ona devretti. 1 gün boyunca bu koltukta oturacak belediye başkanlığı yapacak olan Hatice San'ın mutluluğu gözlerine yansıdı.

"Hepimiz birer engelli adayıyız"

Belediye Başkanı Tekin, herkesin bir engelli adayı olduklarını anlatarak, "Asıl engelin fiziki değil, kalplerde ve engellilere karşı düşünce yapısında. Hepimiz birer engelli adayıyız. Kalbimizi ve zihnimizi düzeltebilirsek, vicdan ve düşüncelerimizdeki bariyerleri kaldırabilirsek ortada hiçbir engel kalmaz. En büyük engel sevgisizliktir" dedi.

Başkan Tekin, Hatice San'a ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek hatıra fotoğrafı çekinildi. - BİLECİK

Zihinsel engelli Hatice San'ın en büyük hayali gerçek oldu

Zihinsel engelli Hatice San'ın en büyük hayali gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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