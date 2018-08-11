Zihinsel Engelli Genç, Yardım Bekliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde doğuştan hafif zihinsel engelli 17 yaşındaki Uğur Çelik, yardımseverlerden bilgisayar, akıllı telefon ve yatak istiyor.

Anne ve babasının yardımı olmadan kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan yüzde 70 hafif zihinsel engelli Çelik, hayalini kurduğu fakat maddi durumlarının yetersiz olması nedeniyle alamadıkları bilgisayar, akıllı telefon ve yatak için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Anne Fadıma Çelik (37), AA muhabirine, 17 yaşındaki oğlunun tüm ihtiyaçlarını imkanları çerçevesinde karşıladıklarını söyledi.

İlk göz ağrıları Uğur'a doğduğu andan bu yana adeta bir bebek gibi baktıklarını ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Uğur, beyinciği gelişmemiş olarak dünyaya geldi. Kendi başına yemek yiyemiyor, yürüyemiyor, konuşamıyor, tuvaletine gidemiyor. Mecburen altına bez bağlıyorum. Hiçbir ihtiyacını kendi başına karşılayamıyor. Kendinin hayırseverlerden bir isteği var. Kendisi konuşamadığı için biz ifade ediyoruz. Onun isteklerini işaretlerle ancak biz anlıyoruz. Uğur için hayırseverlerden bilgisayar, akıllı telefon ve bir de yattığı yatak kendisini rahatsız ediyor, onun için de bir de yatak istiyoruz."

Baba İbrahim Çelik (44) de devletin kendilerine yardım ettiğini ancak yeterli olmadığını, yüzde 70 engelli oğlu için hayırseverlerden yardım beklediklerini kaydetti.