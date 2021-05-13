Zihinsel engelli genç çatıdan düştü, ağır yaralandı
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Zihinsel engelli genç çatıdan düştü, ağır yaralandı

Zihinsel engelli genç çatıdan düştü, ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çatıdan düşerek ağır şekilde yaralanan zihinsel engelli genç hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çatıdan düşerek ağır şekilde yaralanan zihinsel engelli genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Mustafa Filiz Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli olan Oğuzhan Ekiz (30), çatıda gezdiği sırada sebebi henüz belli olmayan bir nedenden dolayı düştü. Metrelerce yüksekten düşen Ekiz'i kanlar içerisinde gören komşuları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde kalbi duran gence yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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