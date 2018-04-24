Zihinsel Engelli Genç 4 Gün Sonra Bulundu - İstanbul

ÇİĞDEM ALYANAK - Güngören'deki evinden ayrılmasının ardından son kez Esenler Dörtyol'da görülen zihinsel engelli 20 yaşındaki Mert Boyraz, kaybolduktan 4 gün sonra 17 kilometre uzakta polis tarafından bulunarak, ailesine kavuştu.

Güngören'de yaşayan Mert Boyraz, dört gün önce kendisiyle dışarı çıkmak için hazırlanan annesi Ayşe Boyraz'ı beklemeden lokantada yemek yemek için yanına para da alarak evden ayrıldı.

Semtinde zaman zaman annesiyle gittiği lokantada yemek yiyen Mert Boyraz, daha sonra buradan uzaklaştı. Anne Ayşe Boyraz, kendisinden habersiz dışarı çıktığını fark ettiği oğlunu bulmak için endişeli bir şekilde lokantaya gitti.

Mert'in yemek yedikten sonra buradan ayrıldığını öğrenen anne Boyraz, bir süre oğlunu etrafta aradı. Anne Boyraz, oğlunu bulamayınca durumu eşi Metin Boyraz'a bildirdi.

Aldığı haber üzerine telaşlanan baba Boyraz, oğlunun kaybolduğunu anlayınca polise başvurdu.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, Mert Boyraz'ın en son Esenler Dörtyol Mahallesi'nde görüldüğünü tespit etti.

Mert Boyraz'ın kaybolduğu, özel eğitim aldığı okula da bildirildi. Okul yetkilileri aracılığıyla da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na konu aktarıldı. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatı üzerine yetkililer, Mert Boyraz'ı bulmak için harekete geçti.

Dört gün haber alınamadı

Kaybolduktan dört gün sonra polis ekiplerince Okmeydanı'nda bir sokakta otururken bulunan Mert Boyraz, ilk önce sağlık kontrolünden geçirildi.

Polis daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın "Alo 183" hattını arayarak, kimliği belirsiz kişi olarak kayda geçen Mert'le ilgili kayıp başvurusu yaptı.

Bunun üzerine İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Murat Yıldız devreye girerek, polis merkezinde bulunan Mert'in fotoğrafını ailesine gönderdi.

Aile gönderilen fotoğraftaki kişinin oğulları Mert olduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı.

Mert Boyraz'ın, evinden 17 kilometre uzağa nasıl gittiği ve bu sürede ne yaptığı ise belirlenemedi.

"Kaybolduğu gün sabaha kadar ağladım"

Oğlu Mert'e kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Ayşe Boyraz, çocuğunun kaybolduğunu anladığı an, kendi çabalarıyla bir süre aradığını anlattı.

Polise, okuluna, basına bilgi verdiklerini aktaran Boyraz, "Dört gün sonra polis bizi aradı. Mert'in bulunduğunu anlattı. 'Tamam.' dedim ama kalbim yine de inanmadı. 'Fotoğrafı varsa gönderin, öyle inanayım.' dedim. Oğlumun fotoğrafını görünce bulunduğuna inandım. Kaybolduğu gün sabaha kadar uyuyamadım, ağladım. Konuşamadığı ve kendisini ifade edemediği için yaşamadığını düşündüm. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin." diye konuştu.

"Kısa sürede bulunduğu için şanslıyız"

Büfe işleten baba Metin Boyraz ise kavuşunca oğlu ile birbirlerine sarıldıklarını ifade ederek, "İşteydim, annesi aradı. Mert'in kaybolduğunu söyledi. 'Niye bıraktın, arkasından neden gitmedin?' diye sordum. Eşim, '15-20 dakika sonra gittim ama bulamadım.' dedi. İşten gelip etrafta Mert'i aradık. Hastanelere gittik. Bulamadık." dedi.

Polise başvurduklarını, karakollara gittiklerini aktaran Boyraz, bu süreçte her gün karakola giderek emniyetten bilgi almaya çalıştıklarını söyledi.

Bir taraftan polis ararken, diğer taraftan tanıdıklarına bilgi verdiklerini, Mert'in fotoğrafını sosyal medyada da paylaştıklarını dile getiren Boyraz, "Dört gün geçmek bilmedi. Sabah emniyete Kayıplar Bürosu'na gittim. Orada beklerken annesi beni arayarak Mert'in bulunduğunu söyledi. Tam olarak inanmadım. Yine de orada bekledim, fotoğrafını gönderince inanarak eve geldim." diyerek o anları anlatı.

Baba Boyraz, oğlunun kaybolduğunun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na da bildirildiğini belirterek, ilgililerin devreye girmesiyle Mert'in bulunmasının kolaylaştığını söyledi.

Oğlunun kısa sürede bulunmasından dolayı kendisini şanslı hissettiğini belirten Boyraz, "Dört gündür bitmiş haldeydik. Babam, kardeşim Malatya'dan köyden geldi. Bulduğumuz için çok sevinçliyiz. Bir daha böyle bir olay yaşamamak için tedbir alacağız. ya sevgi izi yaptıracağız ya parmak izi ya da çip taktıracağız. Bunlardan birini yaptırmamız lazım. Çip, aslında daha güvenceliymiş gibi geliyor. Mert'i her zaman evde tutamadığımız için böyle bir önlem almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Parmak izinden kimliği tespit edilemedi"

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Murat Yıldız, bakanlığın engelli, kadın, yaşlı ve çocuklarla ilgili Alo 183 ihbar hattı olduğunu, bu hatta sürekli vakalarla ilgili ihbar geldiğini anlattı.

Yıldız, dışarıda kalan kimsesiz engellileri devlet korumasına aldıklarını, ailesine ulaştıkları kişileri teslim ettiklerini söyledi.

Mert Boyraz ile ilgili ihbarın Şişli Polis Karakolu'ndan yapıldığını ifade eden Yıldız, "Bu durumlarda bizi aradıklarında hemen hastaneye yönlendiriyoruz. Çünkü darp, cebir gibi herhangi bir mağduriyeti, vücudunda sıkıntılar olup olmadığının tespit edilmesi gerekiyor. Polis, kayıp şahısları hastaneye götürerek, rapor alıyor ardından bakım merkezimize teslim ediyor." dedi.

Kendilerine isimsiz bir kayıp vakası bilgisinin ulaşması üzerine Bakan Kaya'nın devreye girdiğini aktaran Yıldız, "Bunun üzerine araştırma yaptık. Kimlik bilgileri eksik olan vakanın sadece isminin Mert olduğu bildirildi. Parmak izinden kimliği tespit edilemedi. Şişli Polis Karakolu ile irtibata geçtik. Buldukları şahsın bize bildirilen kişi olabileceğini anladık. Ailesine teslim edilmesi gerektiğini söyledik. Özel bakım merkezinin aracıyla Mert'i karakoldan alarak ailesine teslim ettik. Öncesinde ailesiyle telefonda görüştüğümde çok sevindiler. Biz de sevindik, izah edilemeyecek bir durum." diye konuştu.