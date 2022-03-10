Zihinsel engelli eski kocasını öldürmekten tutuklandı

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da yol kenarında cesedi bulunan zihinsel engelli Selahattin Erbaş'ın (52) eski eşi Ç.Y. (45) ile birlikte yaşadığı U.P. (41), 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı Mahallesi'nde 8 Mart günü saat 21.00 sıralarında yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Selahattin Erbaş olduğu tespit edildi. Zihinsel engelli olduğu belirtilen Erbaş'ın vücudunda yara ve darp izleri saptandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.Y. ile U.P., tasarlayarak adam öldürmek' suçundan tutuklandı.