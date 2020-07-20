Zihinsel engelli çocuğu kaçıran şüpheli tutuklandı
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Zihinsel engelli çocuğu kaçıran şüpheli tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde zihinsel engelli kız çocuğunu kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Zihinsel engelli çocuğu kaçıran şüpheli tutuklandı
20.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:14

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde zihinsel engelli kız çocuğunu kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamiçi Mahallesi'nde ikamet eden ailenin, zihinsel engelli kız çocukları Y.O.'nun (14) kaçırıldığı iddiası üzerine Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda Y.O.'nun aile yakınlarından A.K. (24) ile minibüse bindiği ve Kadirli'ye götürüldüğü tespit edildi.

Kadirli'deki belirlenen adrese polis tarafından düzenlenen operasyonda Y.O. kurtarıldı, A.K. ise gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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