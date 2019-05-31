Zihinsel engelli ağabeyi tarafından dövülen Beritan'ın dramı

ADANA'da evde birlikte yalnız kaldığı zihingel engelli ağabeyi Diyar A. (22) tarafından dövülen Beritan A. (7) ve kardeşlerinin dramı, yürek burktu.

Olay, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anneleri Aynur A. tarafından terk edilen zihinsel engelli Diyar A., Beritan A., İlayda A. (10) ve Fidan A.'ya (5) görme engelli işsiz baba Muhittin A. bakmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesi, Beritan A.'nın öğretmeni Servet Dallı, eve gelerek kardeşlere kıyafet getirdi. Kapının önüne gelen Dallı, içeride Beritan A.'nın Diyar A. tarafından dövüldüğünü fark etti. Pencereden içeri bakan öğretmen, Beritan A.'yı kanlar içinde görünce bağırarak komşulardan yardım istedi. Çevreden gelenler, evin giriş kapısı kilitli olunca polisten yardım istedi. DRAMLARI YÜREK BURKTU

Olay yerine gelen polis ekipleri, kanlar içinde kalan Beritan'ı eve girip alamayınca çilingir çağırdı. Çilingir beklenirken eve, baba Muhittin A. yanında çocukları Fidan ve İlayda ile geldi. Kapıyı açan baba, kızını döven Diyar A.'ya saldırdı. Kanlar içinde Beritan ise kendini polislerin kucağına attı. Kardeşlerini yüzü kan içinde görünce ağlayan Fidan ve İlayda'yı da çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Bu durumu gören komşularından bazıları da gözlaşlarını tutumadı. Beritan A., çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağabey Diyar A. ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA

- Adana