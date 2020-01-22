"Zihinlerdeki Engeli Sporla Aşalım" projesi

22.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:44

Karabük Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu destekleriyle Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Zihinlerdeki Engeli Sporla Aşalım" projesinin açılış toplantısı yapıldı.

Vali Fuat Gürel, Valilik Toplantı Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, basketbol takımının ligde namağlup olarak yoluna devam ettiğini anımsattı.

Takımın bu başarıyı küçük rakamlarla başardıklarını aktaran Gürel, "Kendi imkanları, değişik yerlerden aldıkları katkılarla şu ana kadar firesiz şekilde yollarına devam ediyorlar." dedi.

Gürel, "Zihinlerdeki Engeli Sporla Aşalım" projesinin engelli bireylerin yetiştirilmesi için önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her aile de neredeyse aslında engelli kardeşlerimiz mevcut. Engel dediğimiz şey bir şekilde bertaraf edildiğinde çok da engel olarak karşımızda durmayabilir. Proje çok önemli bir proje. Rakam olarak belki düşük ama projenin içeriği yerine getirildiğinde Karabük'te çok güzel işlerin yapılabileceğini düşünüyorum."

Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başkanı Erdoğan Gökçe de projenin süresinin bir yıl olduğunu anlattı.

Proje kapsamında kulübe yaklaşık 87 bin lira katkı sağlanacağına değinen Gökçe, projenin ailelerin sahiplenmesiyle çok daha yaygın olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Başkan Gökçe, Vali Gürel'e plaket takdim etti.

Kaynak: AA