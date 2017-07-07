Zihin Okumak Hayal Değil

Yeni teşhis ve terapileri hızla tanıtmalarını sağlayacak bilim ve teknoloji disiplinlerinde bilimsel ilerleme alışverişinde bulunulduğu zirvede zihin okumanın artık bilimin menzili içinde olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, psikiyatride cerrahi döneme dikkat çekti.

2013 yılında ABD Eski Başkanı Barack Obama tarafından beynin sırlarını keşfetmek ve hastalıklarının araştırılıp tedavilerinin geliştirilmesi için başlatılan G20 Beyin Girişimi/Nörobilim Zirvesi'nin 4.'sü 5 Temmuz'da Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleşti. Zirvede Türkiye'yi geçtiğimiz dönemde olduğu gibi Üsküdar Üniversitesi temsil etti.

Üsküdar Üniversitesinin öncülüğünde, Fraunhofer IME Enstitüsü, Beyin Haritalama ve Terapötik Derneği, Beyin Haritalama Derneği ve Nanobiyoelektronik için Ulusal Merkezi işbirliği ile 40 bilim insanının katılımı ile, gerçekleşen zirveden çıkan sonuçlar G20 liderleriyle de paylaşıldı.

Zirveye Hamburg Muavin Konsolosu Meral Akbilek Koray, Göç ve Türkiye Uzmanı Dr. Yaşar Aydın, Atlas Global Hamburg Müdürü Orhan Kabaoğlu da davetli olarak katıldı.

Alzheimer, beyin tümörleri, depresyon, şizofreni hastalıkları ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı zirvede beynin çalışma şekli ve bozulan yolların tedavi imkânları da tartışıldı.

Hastalıkların tedavisinde DNA analizinin öneminin de vurgulandığı zirvede "Beyin Haritalaması" konusu görüntüleme, matematiksel modelleme gibi yönleriyle ağırlıklı olarak ele alındı.

NÖROBİLİMİN BUGÜNÜ VE YARINI KONUŞULDU

Nörobilimin şimdiki durumu, geleceği ve yeniliklerin gündeme alındığı zirveye katılan bilim insanları küresel işbirliği, veri paylaşımı ve nörolojik bozuklukların ekonomik ve insani maliyetleri ile mücadeleye yönelik fonların adil dağılımı için de çağrıda bulundu.

Zirvede Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan "Psikiyatrik Nörobilimin Geleceği", NP İSTANBUL Beyin Hastanesinden Prof. Dr. Kaya Aksoy "Beyin Hastanesinde Nörocerrahinin Kavramı", Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Metin "Brain Park, Nöroteknolojik başlangıçlar için İş Kuluçka Merkezi", NPİSTANBUL Beyin Hastanesi İnsan Kaynakları Direktörü Öğr. Gör. Serdar Karagöz "Beyin Hastanesinin Gelecek Konsepti" başlıklı sunum yaptı.

Hamburg Fraunhofer Enstitüsü Müdürü, SBMT üyesi ve Başkan Vekili Prof. Dr. Carsten Claussen, Beyin Girişimlerinin küresel konsorsiyumlarının oluşturulması ve dünya çapında yıkıcı olan nöro-psikiyatrik bozukluklarla mücadelede bütüncül bir cephe oluşturmak için gerçekten etkileyici bir yaklaşım olduğuna dikkat çekti.

PROF.DR. NEVZAT TARHAN: ZİHİN OKUMAK BİLİMİN MENZİLİ İÇİNDE YER ALMAYA BAŞLADI

Zirvenin düzenleyicilerinden Üsküdar Üniversitesi Rektörü, SBMT Türkiye Başkanı ve N20 Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, konuşmasında Üsküdar Üniversitesinin Almanya'daki küresel düşünce liderlerinin bu olağanüstü toplantısına sponsorluk ve ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek "N20 vesilesiyle dünya çapında bilim adamları ile çok taraflı ortaklık kurmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

PSİKİYATRİDE CERRAHİ DÖNEM!

Prof.Dr. Nevzat Tarhan zirvede, birçok nörolojik hastalığın cerrahi yöntemlerle tedavilerinin geliştirildiğini belirterek "Depresyon ve birçok hastalığın cerrahi yöntemle tedavileri ilgi çekiyor ve çok önem teşkil ediyor. Bilgi teknolojinin nörobilimle bir arada olduğunu görüyoruz. Artık zihin okumak bilimin menzili içinde yer almaya başladı. Bir insanın düşüncelerinin bilgisayara kaydetmek, bilgisayardaki bilgileri insan zihnine kaydetmeyle ilgili araştırmalar yapılıyor" dedi.

ALZHEİMER'IN BAKIM MALİYETİ 1 TRİLYON DOLAR OLACAK!

SBMT Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilim Müdürü, BMF Başkanı, NCNBE Direktörü ve Beyin Teknolojisi ve Yenilik Parkı Müdürü (BTIP) Dr. Babak Kateb, "Nörolojik rahatsızlıkların dünyadaki insani ve finansal maliyeti çok fazla. ABD'de sadece 5.5 milyon Alzheimer hastasının bakım maliyeti yılda 200 milyar dolara yakın ve bu maliyet 10 yıl içinde 1 trilyon dolara yakın olacaktır. 2015 senesinde demansın dünya ekonomisine maliyeti 818 milyon dolar ve 46,8 milyon civarında hastanın bakımına tekabül ediyordu. Bu rakamlar 2030 senesinde demans için 2 trilyon dolar olacak. Demans bir ülke olsaydı Gayri Safi Yurt İçi Hasılatı (GSYİH) üzerinden 18 numara olurdu" dedi.