Zihin engelli yaşlı adam 3 gündür kayıp
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Mustafa Sezer, Selendi, Manisa, Güncel

Zihin engelli yaşlı adam 3 gündür kayıp

Manisa'nın Selendi ilçesinde zihin engelli yaşlı adamdan 3 gündür haber alınamıyor.

16.04.2020 23:25 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:25
Zihin engelli yaşlı adam 3 gündür kayıp

Manisa'nın Selendi ilçesinde zihin engelli yaşlı adamdan 3 gündür haber alınamıyor.

Selendi Karşıova Mahallesi'nde ikamet eden daha önce de 2 defa kaybolduktan sonra bulunan 71 yaşındaki Mustafa Sezer Pazartesi günü ikamet ettiği evinden ayrıldıktan sonra bir daha eve dönmedi. Eşi Hasibe Sezer tarafından İlçe Emniyet Amirliğine kayıp ihbarının verilmesinin ardından polisler ve Jandarma tarafından her tarafta aranan Mustafa Sezer'den haber alınamıyor. Manisa Emniyet Müdürlüğünden getirilen Drone ve Afat ekipleri tarafından 3 gündür haber alınamayan Sezer'in arama çalışmalarına arama kurtarma köpekleri ile devam edilecek. 1.65 boyunda, 85 kilo, esmer tenli, beyaz saçlı ela gözlü olan Mustafa Sezer'i görenlerin 155 polis veya 156 Jandarma ihbar hattına bilgi vermeleri istendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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