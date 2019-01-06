Zigana Tüneli'nde İki İl Kendi Tarafını Aydınlatıyor

TRABZON ve Gümüşhane illeri arasındaki Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan 1702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli'nin aydınlatması iki il tarafından sağlanıyor. Tünelin yarısı Gümüşhane, yarısı ise Trabzon elektrik dağıtım şirketlerine ait trafolardan sağlanan enerji ile aydınlanıyor.

Zigana Dağı'nda 1977 yılında inşa edilen ve Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan 1702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli'nin aydınlatmasını iki il yapıyor. 11 metre genişliğe, 8,5 metre yüksekliğe sahip tünelin 851 metresi Gümüşhane, 851 metresi ise Trabzon elektrik dağıtım şirketlerine ait trafolardan sağlanan enerji ile aydınlanıyor. Bu illerden birinde elektrik kesintisi olduğu zaman, tünelin yarısı karanlıkta kalıyor. Bu gibi durumlarda tünelin karanlıkta kalan yarısına, geçici olarak diğer ilin elektrik dağıtım şirketi elektrik veriyor.

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Gümüşhane İl Müdürü Muhammet Özkurt, Zigana Tüneli'nin bu yönüyle ilginç bir özelliğe sahip olduğunu belirtti. Özkurt, "Tüneli kullanan vatandaşlar bu duruma şahit olabiliyorlar. Bazen tünelin bir kısmında elektrik olmadığını gözleyebiliyor. Bu olumsuz değil, ilginç bir özellik. Biz acil bir durumda veya Trabzon İl Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan hatta elektrik kesintisi olunca müdahale edip, tüm tüneli besleyebiliyoruz. Benzer şekilde yaşanan bir olayda da Trabzon tarafı elektrik veriyor" dedi.

İKİ AYRI FATURA DÜZENLENİYOR

Tünelin aydınlatmasının iki ayrı trafodan yapılması nedeniyle 2 ayrı fatura düzenlendiğini ifade eden Özkurt, "Bizim tarafımızda olan faturayı ilimizdeki karayollarına, Trabzon tarafından yapılan aydınlatmanın faturası ise Trabzon karayollarına kesiliyor. Haliyle 2 ayrı ödeme yapılmaktadır" diye konuştu.

'KARADENİZ'DE HER ŞEY ENTERESAN'

Zigana Dağı'nda restoran işletmeciliği yapan Adnan Aydın, Karadeniz'de her şeyin enteresan olduğunu belirterek, "Bu olay tam Karadeniz işi. Elektrik kesildiğinde tünelin yarısında ışık olmuyor. Bu gibi durumlarda sürücüler bir süre zorluk çekebiliyor. Tünelin ışığının yarısını Gümüşhane, yarısına da Trabzon veriyor" ifadelerini kullandı.

Sürücü Nagihan Şahin ise, tüneli sık sık kullandığını belirterek, "Bazen ışıkların yarısının yanmadığına şahit oluyorum. Telaş yapıyoruz ama sıkıntı olmuyor. Genelde bu taraflarda böyle enteresan durumlar oluyor, Karadeniz'de böyle şeylere alışkınız" şeklinde konuştu.

- Şhane

Kaynak: DHA