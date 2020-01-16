Zigana Kayak Merkezi, sömestir tatiline hazır

16.01.2020 08:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:30

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesi sınırında, denizden 2 bin 100 metre yükseklikte yer alan Zigana Kayak Merkezi, sömestir tatilinin yaklaşmasıyla birlikte yaşanacak yoğunluk için son hazırlıklarını tamamlandı. Yerli, yabancı turistlerin yanı sıra Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçileri ağırlayan merkez, hafta sonu tatilcilerinin de ilgi odağı oluyor.

Karadeniz'de kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Zigana Dağında yer alan Gümüşkayak Kayak Merkezi'nde, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi sömestir tatilinin yaklaşmasıyla birlikte yapılan rezervasyonlarla doluluk oranları neredeyse yüzde yüze çıktı. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olan kayak merkezi, sömestir tatili öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Turistlerin yanı sıra hafta sonu tatilcilerinin stres atması, bolca kayak yapabilmesi ve eşsiz manzaranın keyfini çıkartabilmesi için rezervasyon yaptırdığı kayak merkezinde, yarıyıl tatilinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili, 17 Ocak Cuma günü başlıyor.

Kaynak: DHA