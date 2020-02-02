Zigana Dağı yarıyıl tatilinde doldu taştı

02.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:23

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı, 15 günlük yarıyıl tatilinde 25 bin kişiyi ağırladı. Kayak merkezinde özellikle hafta sonları araç kuyrukları kilometrelerce uzunluğa ulaşıyor.



Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve en önemli kayak merkezlerinden Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'nde okulların kapanmasının ardından etkili olan kar yağışıyla birlikte yoğun bir tatil sezonu yaşandı. Denizden 2 bin 100 metre yükseklikte yer alan bölgeye özellikle çocuklarıyla gelen aileler kızakla kayarak stres atarken, kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerinde olması nedeniyle çok sayıda kayaksever de eğlencenin doruğuna ulaştı. Tatil süresince stres atmak, eşsiz manzarayı izlemek ve en lezzetli işlenmemiş kuzu etini yemek için bölgeye binlerce kişi akın etti. Özellikle hafta sonları aşırı yoğunluk yaşanan bölgede otopark alanları yetersiz kalırken, yol boyunca yapılan araç parklarının uzunluğu da kilometreleri buldu.



Yerli turistlerin yanısıra özellikle Körfez ülkelerinden gelen çok sayıda yabancı turisti de ağırlayan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'nin işletmecisi Abbdullah Eroğlu, son 10 yılın en kalabalık yarıyıl tatilini geçirdiklerini, 15 günlük sürede 25 bin kişiyi ağırladıklarını söyledi. Zigana'nın kış mevsiminde bölge illerde yaşayan 7'den 70'e herkesin eğlence merkezi olduğunu ifade eden Eroğlu, "Kayak, kızak, snowboard, kar motoru hizmetleri veriyoruz. Restoranımızda da en güzel işlenmemiş eti, kafeteryada bütün çay ve kahve çeşitlerini vatandaşlarımıza sunuyoruz. Otelimiz de tatil boyunca yüzde 80-90 dolulukla çalıştı" dedi.



Kar yağışının tatilin başlamasıyla birlikte iyice arttığını ve mevcut kar yüksekliğinin yeterli olduğunu kaydeden Eroğlu, "Karne tatili boyunca belli aralıklarla kar yağınca hiç karsızlık çekmedik. Gayet güzel bir sezon geçiriyoruz. Bütün pistlerimizde kayak yapılıyor. Öğrencilerimiz kayak eğitimlerine devam ediyor" diye konuştu.



Son yıllarda Zigana Dağı'nda artan aşırı talebi karşılamakta zaman zaman güçlük çektiklerini dile getiren Eroğlu, "Özellikle bu yıl en büyük sıkıntımız otopark oldu. Bu konuda çok sıkıntılıyız. Yollar park eden araçlar yüzünden çok sıkışıyor. Özellikle pazar günleri aşırı ziyaret var. Bazen hem tesis hem de otopark olarak yetersiz kalıyoruz ama onunla ilgili tedbirleri de alıyoruz" şeklinde konuştu.



"Son 10 yılın en kalabalık karne tatilini geçirdik"



Kar yağışının böyle devam etmesi halinde Zigana Dağı'nda sezonun Nisan ayı sonuna kadar sürebileceğini belirten Eroğlu, "İnsanların eğlencesinde hiçbir sorun yaşamadan devam etmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. 112 Acil Servis, Jandarma ekiplerimiz ve kendi personelimiz sürekli pistleri kontrol altında tutuyor. Son 10 yılın en kalabalık karne tatilini geçirdiğimizi söyleyebiliriz" diye konuştu.



Ailesiyle Trabzon'dan Zigana Dağı'na gelerek kızakla kayan Muhammet Yahya Koçal, çok eğlenceli bir gün geçirdiğini, abisiyle bol bol yarış yaptığını ifade ederken, abisi Ammar Bin Yasir Koçal ise tatilin son gününde Zigana Dağı'nda olmanın çok güzel olduğunu belirterek, babasına teşekkür etti.



Çocuklarını karne tatili hediyesi olarak Zigana Dağı'na getirdi



Trabzon'da erkek kuaförü olarak çalışan Emre Koçal da çocuklarını karne hediyesi için Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'ne getirdiğini belirterek, "Çocukların karneleri güzeldi. Ben de onları buraya getirerek ödüllendirdim. Dün akşam Fenerbahçe'yi de yenince çok güzel bir duygular içindeyiz ve galibiyeti burada kutluyoruz. Burada çocuklarımla birlikte doya doya eğleniyoruz" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA