ZİGANA DAĞI'NDA KAR YAĞDI, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU - Haberler
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ZİGANA DAĞI'NDA KAR YAĞDI, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gümüşhane il sınırında bulunan 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

GÜMÜŞHANE (DHA) - TRABZON- Gümüşhane il sınırında bulunan 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle sıcaklığın düştüğü Zigana Dağı'nda gece saatlerinden itibaren başlayan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Güzergahda özellikle çam ve ladin ağaçlarının üzerinde biriken kar güzel görüntüler oluşturdu. Öte yandan, karayolları ekipleri de güzergahın açık kalması amacıyla yolda kontrollerini sürdürdü. Zaman zaman sisin de etkili olduğu bölgede kar yağışı ise aralıklarla devam ediyor. Zigana Dağı'nın sunduğu görsel zenginliği fotoğraflamak isteyen bazı vatandaşlar da bölgeye geldi.

ZİGANA DAĞI'NDA KAR YAĞDI, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

ZİGANA DAĞI'NDA KAR YAĞDI, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

ZİGANA DAĞI'NDA KAR YAĞDI, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

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