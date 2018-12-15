Zigana Dağı'nda Kar Keyfi

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonlarının başında gelen Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu olmasının da etkisiyle yoğunluk yaşandı.

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışının ardından Torul ilçe sınırları içindeki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Hafta sonunu fırsat bilen ve Gümüşhane ile çevre illerden dağa gelen doğaseverler, soğuk havaya rağmen kemençe eşliğinde horon teperek keyifli anlar yaşadı.

Öğrenci grupları ve turist kafilelerinin ilgi gösterdiği merkezde, vatandaşlar aileleriyle kayak ve kızakla kayarak keyifli anlar geçirdi.

Trabzon'dan öğrenci arkadaşlarıyla Zigana Dağı'na gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Zeynep Güven, eğlenmek için Zigana Dağı'nı tercih ettiklerini söyledi.

Çocuklarıyla hafta sonu tatili için Zigana Dağı'nı tercih eden Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise kayak yapmak için alana geldiklerini dile getirdi.

Ermiş, 2 yılın ardından yeniden Zigana Dağı'nı ziyaret ettiğini aktararak, "Yörede böyle bir kayak tesisinin olması bizim için bir şans. Kayağı seviyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Küçük çocuklar da kızakla kayabiliyor. Daha uzak yere gitme imkanımız yok ama hafta sonunu değerlendirmek açısından burası çok güzel." dedi.