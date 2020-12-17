Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu
17.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:26
GÜMÜŞHANE'nin Zigana Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
GÜMÜŞHANE'nin Zigana Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Gümüşhane'nin Trabzon sınırında yer alan 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı'nın zirvesinde çam ağaçlarını süsleyen kar, zirvelerde seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Kar yağışının ardından çam ve ladin ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR