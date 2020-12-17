Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu

17.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:26
Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu

GÜMÜŞHANE'nin Zigana Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GÜMÜŞHANE'nin Zigana Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Gümüşhane'nin Trabzon sınırında yer alan 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı'nın zirvesinde çam ağaçlarını süsleyen kar, zirvelerde seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Kar yağışının ardından çam ve ladin ağaçları beyaz örtüyle kaplandı. 


Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu
Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu
Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu
Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu
Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu
Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu
Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu
Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu
Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu
Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu
Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu
Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu
Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Nilgün Belgün Hakan Taşıyan
Spor Pierre Webo Burak Yılmaz Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 13:28:35. #1.15#
title