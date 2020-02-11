Zigana Dağı'na çığ düştü, yol kapandı
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Zigana Dağı'na çığ düştü, yol kapandı

Gümüşhane karayolu arasındaki Zigana Dağı'nda çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.

11.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:36
Zigana Dağı'na çığ düştü, yol kapandı

karayolu arasındaki Zigana Dağı'nda çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. 

Trabzon- Gümüşhane karayolu Zigana Dağı geçişinde akşam saatlerinde çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye karayolları ekipleri, sevk edildi. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.


Kaynak: DHA
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