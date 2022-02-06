Zigana dağı karne tatilinde doldu taştı

GÜMÜŞHANE (İHA) - Denizden 2 bin 100 metrede eşsiz sıradağlar ve orman manzarasıyla yaz-kış vatandaşların uğrak noktası olan Zigana dağındaki Gümüşkayak Kayak merkezi 2 haftalık karne tatilinde çığlık seslerinin kahkaha seslerine karışmasıyla 35 bin kişiyi ağırladı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan ve tarih boyunca önemli bir geçit olan Zigana dağının zirvesindeki kayak merkezinde karne tatili bereketi yaşandı.

Okulların tatil olması ve kar yağışının etkili gerçekleşmesiyle birlikte kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu tesis tatil boyunca tam kapasite hizmet verdi.

Çocuklarıyla birlikte Zigana dağına çıkan çok sayıda vatandaş kızaklar için özel olarak oluşturulan pistlerde doyasıya eğlenirken bu alanlardaki çığlık sesleri kahkaha seslerine karıştı. Kayak pistlerinde ise hem acemiler hem profesyonel sporcular adrenalini en yüksek sporlardan olan kayak sporcunu icra etti, çocuklar kayak öğrendi.

Tatilin son gününde de hem Gümüşhane hem Trabzon hem de bölge illerinden Zigana dağına akın eden 7'den 70'e vatandaşlar kayak yaptı, kızakla kaydı, kar motoru turlarıyla eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Hayatında ilk kez kar görenler Arap turistleri de çocuklarıyla birlikte alanda doyasıya eğlendi.

Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinin Gümüşhane ve Trabzon'a 50 dakika mesafede, Gümüşhane-Trabzon karayoluna sadece 3 kilometre mesafede olması nedeniyle ulaşılabilirliğinin çok yüksek olduğunu kaydeden tesis işletmecisi Abdullah Eroğlu, kayağa yeni başlayanlar için iki adet baby-lift ve 600 metre uzunluğunda telesiyejle ulaşılabilen bin 200 metreye çıkarılan pistin bulunduğu kayak merkezinde 150 yatak kapasitesi, toplantı salonu, kafeterya, restoran ve kayak odasıyla hizmet verdiklerini söyledi.

"Çocuklara güzel bir karne hediyesi oldu Zigana dağı"

Karne tatilinin Zigana dağı için çok güzel geçtiğini kaydeden Eroğlu, "Son 3-4 yılın en iyi kar yağışı oldu bu yıl. Ekonomik koşullardan dolayı ziyaretçi sayımız önceki yıllara göre biraz düşse de insanlar güzel bir karne tatili yaşadı, çocuklara güzel bir karne hediyesi oldu Zigana dağı. Yaklaşık 35 bin kişiyi ağırladık bu 2 haftalık tatil sürecinde. 7'den 70'e herkesin burada kendisine bir eğlence bulabileceği bir mekandır Zigana. Kimisi kızakla, kimisi kar motoru turlarıyla, kimisi kayakla, kimisi de sadece bu manzarayı izleyip bu havayı teneffüs etmek için Zigana'yı ziyaret etti. Bu yıl pistlerimizde 1,5 metre kalınlığında kar oldu. Tatil boyunca bütün pistlerimiz hizmet verdi" dedi.

Büyükşehirlerdeki kar yağışlarının ardından haberlerde yolların kapanması ifadeleri nedeniyle vatandaşlar çok tedirgin olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Çok arayıp soran oldu. Bizim buradaki Karayolları ekipleri yolumuzu sürekli açık tutuyorlar. Yoğun yağışı olduğu günlerde bile Zigana'ya ulaşım aksamadan devam etti" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE