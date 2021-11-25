Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor - Haberler
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Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Trabzon-Gümüşhane kara yolunda ve Torul ilçe sınırlarındaki Zigana Dağı, gece saatlerinde etkisi artıran kar yağışının ardından beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü bölgede yolculuk yapanlara görsel şölen yaşatan Zigana Dağı, beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve yüksek dorukla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Karayolları ekiplerinin kar nedeniyle 24 saat çalıştığı kara yolu güzergahında yer alan sokak hayvanlarının da yiyecek arayışında oldukları görüldü.

Bu arada, güzergahta etkili olan yoğun sis nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşanıyor.

Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor

Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor

Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor

Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor

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AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri

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