Zigana dağ yamacından kopan kayalar seyir halindeki kamyonete isabet etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zigana dağ yamacından kopan kayalar seyir halindeki kamyonete isabet etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zigana dağ yamacından kopan kayalar seyir halindeki kamyonete isabet etti

Gümüşhane'den Trabzon'a giden bir araç Zigana dağında yağış nedeniyle dağ yamacından kopan kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'den Trabzon'a giden bir araç Zigana dağında yağış nedeniyle dağ yamacından kopan kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bu gece yarısı gerçekleşen olayda kamyonetiyle Gümüşhane'den Trabzon'a giden Arif Karaduman isimli vatandaş Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerden Zigana dağını tırmanırken Köstere köyü mevkiindeki helikopter pisti yakınlarında dağdan kopan kaya parçaları aracına çarptı.

Sesleri duyar duymaz yolun boş olmasından da faydalanarak yaptığı manevralarla kayaların altında kalmaktan son anda kurtulan Karaduman, olaydan aracına çarpan ufak kaya parçalarının verdiği hasarla kurtuldu.

Kaya düşmesini engellemek için yol boyunca çeşitli bölgelere yapılan çelik filelere rağmen her yağışlı havadan sonra hemen hergün sürücülerin korkulu rüyası olan yolda olayın ardından Kadaruman küçük kaya parçalarını yoldan temizlerken, ihbarda bulunmasının ardından kısa sürede bölgeye gelen Karayolları ekipleri kapanan yolda temizlik çalışması yaparak yolu yeniden ulaşıma açtı.

Olay anında çok korktuğunu ifade eden Karaduman, "Araca çarpan kayaların seslerini duyunca hızlıca manevra yaparak kaçarak ilerde durdum. Küçük taşları ben temizledim ama büyük taşlar için Karayolları ekiplerine haber verdim" dedi.

Her yıl milyonlarca aracın geçtiği bu yolda yağışlı havalarda hemen her zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını ifade eden Karaduman, bu işin çaresinin yapımı devam eden yeni Zigana tünelinin biran önce açılması olduğunu belirterek tünelin bitmesini dört gözle beklediklerini söyledi. - GÜMÜŞHANE

Zigana dağ yamacından kopan kayalar seyir halindeki kamyonete isabet etti

Zigana dağ yamacından kopan kayalar seyir halindeki kamyonete isabet etti

Zigana dağ yamacından kopan kayalar seyir halindeki kamyonete isabet etti

Zigana dağ yamacından kopan kayalar seyir halindeki kamyonete isabet etti

Cinsel ilişkiye girmek için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı

Cinsel ilişkiye girmek için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı

 Bursa'da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı

Bursa'da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı

 Ücretli öğretmen Bahar Zeybek, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti

Ücretli öğretmen Bahar Zeybek, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title