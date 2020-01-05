Zigana'da kayak sezonu açıldı

05.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:19

Doğu Karadeniz'in gözde kayak merkezlerinden 2050 rakımlı Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Hafta içi etkili olan kar yağışının ardından hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Gümüşhane-Trabzon sınırlarındaki Zigana Dağı'nda yer alan tesislere akın etti.

Bazı vatandaşlar tesislerde kayak yaparak karın tadını çıkarırken, bazıları aileleriyle kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı.

Zigana Gümüş Kayak Tesisi işletmecisi Murat Eroğlu, yaptığı açıklamada, karın yağmasıyla tesislerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Zigana'da kayak sezonunun açıldığını belirten Eroğlu, pistlerin kayakseverler için hazır olduğunu belirtti.

Eroğlu, Zigana Gümüş Kayak Tesisindeki otelde doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığına işaret ederek, "Bu yıl kar çok geç yağdı. Bu yüzden kayak sezonu geç başladı. Yeni yıl ile kar yüzümüzü güldürdü. Yeni yılda dolu dolu bir kış sezonu geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin, yörenin ilk kayak merkezi olduğu için çok iyi bir noktada olduklarını kaydeden Eroğlu, "Zigana doğası, coğrafyası ve konumuyla çok tercih edilen bir bölge. Muhteşem güzelliğinin yanında çok çabuk ulaşılabilir bir noktada yer alıyor. Tüm kayak ve doğaseverleri Zigana'ya bekliyoruz." diye konuştu.

Eşiyle kayak yapmak için Zigana'ya gelen Ela Gündoğdu ise tesislere ilk defa geldiğini belirterek, "Ben Zigaya'ya ilk defa geldim. Çok beğendim. Çok güzel bir doğaya sahip. Herkese de tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA