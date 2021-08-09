Ziftten temizlenen kaplumbağa doğaya salındı
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Ziftten temizlenen kaplumbağa doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Ziftten temizlenen kaplumbağa doğaya salındı Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından zifte bulanmış halde bulunan Kaplumbağa, temizlenmesinin ardından doğaya bırakıldı.

Ziftten temizlenen kaplumbağa doğaya salındı

VAN - Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından zifte bulanmış halde bulunan Kaplumbağa, temizlenmesinin ardından doğaya bırakıldı.

İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından zifte bulanmış halde bulduğu Kaplumbağayı, Doğa Koruma Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Vatandaşlardan alınan Kaplumbağa, temizliği ve bakımı yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Kaplumbağa, yapılan temizlik ve rehabilitasyonun ardından merkezin bahçesine bırakıldı.

Ziftten temizlenen kaplumbağa doğaya salındı
Ziftten temizlenen kaplumbağa doğaya salındı
Ziftten temizlenen kaplumbağa doğaya salındı
Ziftten temizlenen kaplumbağa doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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