Zifte Yapışan Yavru Köpekleri İtfaiye Kurtardı
ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde, duvar kenarına dökülen zifte giren 2 yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde, duvar kenarına dökülen zifte giren 2 yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Mahmudiye ilçe merkezinde meydana gelen olayda, vatandaşlar duvar kenarında zifte yapışmış olan 2 yavru köpeği görünce itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, zifte yapışan yavru köpekleri çıkardı. Ziftten kurtarılan yavru köpeklere vatandaşlar yiyecek ve su verdi. - Mahmudiye