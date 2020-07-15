Zifte saplanan köpekler kurtarıldı - Zifte saplanan köpekler kurtarıldı Adıyaman'da petrol sondajı sırasında ortaya çıkan atık bataklığında mahsur kalan köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Zifte saplanan köpekler kurtarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da petrol sondajı sırasında ortaya çıkan atık bataklığında mahsur kalan köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Adıyaman merkez Karadağ bölgesindeki petrol sondaj kuyusunda meydan geldi. Sondaj sonrasında ortaya çıkan sıvı atığın oluşturduğu bataklığa giren 2 köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Petrol sondaj kuyusunda çalışan görevlilerin bataklıkta fark ettiği köpekleri çıkarmak istediler ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi halatlar yardımı ile bataklığa inerek köpekleri te tek halata bağladı. Halat ile bataklıktan çekilen köpeklere su verildi.

Bataklıkta siyaha bürünen köpekler daha sonra salı verildi.

Kaynak: İHA