Zifte Bulaşmış Yavru Köpek Veteriner Hekimler Tarafından Temizlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne zifte bulanmış bir şekilde getirilen yavru köpek, veteriner hekimler tarafından temizlenerek yeniden sağlığına kavuştu.

Mardin'de sokakta zifte bulanmış bir halde yol kenarında bulunan ve hayvansever bir vatandaş tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezine getirilen yavru köpek, ziftlerden arınınca rehabilitasyon merkezindeki keyifli anları videoya alındı. Mardin'e görevlendirme yapılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman tarafından sokak hayvanlarının daha sağlıklı yaşaması için hizmete kazandırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, her ay onlarca canlının yeniden sağlığına kavuşmasına vesile oluyor. Veteriner Hekim Nureddin Bozdağ, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Hayvan Hakları Derneği (HAYTAP) Temsilcisi Veysel Öğdür ve veteriner bir çok hekimin görev aldığı merkezde geçtiğimiz aylarda yürüteç takılarak yeniden felçli hayvanların yürümesine vesile olan ekip bu kez zifte bulanmış bir şekilde merkeze getirilen 3 aylık yavru köpeğin ziftlerden temizlenerek kurtulmasına vesile oldu. 'Şans' ismini verdikleri yavru köpeğin zifli ve ziftten temizlenme anları sonrası yaptığı oyunlar sosyal medyada paylaşılınca onlarca kişi tarafından beğenildi. - MARDİN