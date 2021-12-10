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Zifte bulanan batağan kuşu koruma altına alındı

Zifte bulanan batağan kuşu koruma altına alındı
AA / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Abana ilçesinde vatandaşlarca zifte bulanmış halde bulunan kara boyunlu batağan kuşu koruma altına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde vatandaşlarca zifte bulanmış halde bulunan kara boyunlu batağan kuşu koruma altına alındı.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında uçamayan kuşu fark etti. Gövdesine bulaşan zift nedeniyle hareket edemediği anlaşılan batağan, Abana Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Kuşa yiyecek ve su veren ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne bildirdi.

İlçeye gelerek veteriner kontrolünde, batağana bulaşan kimyasal maddeyi temizleyip bakımını yapan görevliler, yeniden doğaya salınması için kuşu teslim aldı.

AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri

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