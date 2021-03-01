Zift yüklü tanker devrildi, D-100 ulaşıma kapandı
DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Bu yöne giden araçlar TEM Otoyolu'na yönlendirildi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, D-100 karayolu Kaynaşlı Gişeler mevkiinde meydana geldi. Hasan G. yönetimindeki 07 MNM 23 plakalı zift yüklü tanker, kavşakta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, tankerde bulunan zift yola döküldü. Yolun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yaralanan tanker şoförü Hasan G. araçtan çıkarılarak gelen ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yolun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. Ankara yönüne giden araçlar TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerine yönlendirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ