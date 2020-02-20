Zift yüklü 2 kamyon devrildi, tonlarca zift yola saçıldı
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Zift yüklü 2 kamyon devrildi, tonlarca zift yola saçıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zift taşıyan iki kamyon devrildi.

20.02.2020 22:35 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:35
Zift yüklü 2 kamyon devrildi, tonlarca zift yola saçıldı

'in ilçesinde zift taşıyan iki kamyon devrildi. Kamyonların damperinde bulunan tonlarca zift yola saçıldı.


Edinilen bilgiye göre, 'den aldıkları sıcak zifti 'a götüren C.A. idaresindeki 73 SC 047 ve E.C. yönetimindeki 34 AC 8659 plakalı kamyonlar Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde rampa yolda devrildi. Kamyonların damperinde bulunan sıcak ziftler, yola saçılırken kazada yaralanan olmadı. Kaza sonrası karayolu trafiğe kapanırken yolda itfaiye ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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