AYDIN ZİFT YAPIM TESİSİNDE YANGIN 60 TON KATKI MADDESİ YANDI
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AYDIN ZİFT YAPIM TESİSİNDE YANGIN 60 TON KATKI MADDESİ YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Efeler İlçesinde zift yapım tesisinin bahçesinde çıkan yangında 60 ton katkı maddesi zarar gördü.

AYDIN'ın Efeler İlçesinde zift yapım tesisinin bahçesinde çıkan yangında 60 ton katkı maddesi zarar gördü.

Ata Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren biz zift üretim tesisinde, bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, daha fazla büyümeden 1 saatlik çaba sonucu güçlükle söndürüldü. Yangında bahçede bulunan 60 ton zift katkı maddesi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis soruşturma başlattı.

AYDIN ZİFT YAPIM TESİSİNDE YANGIN 60 TON KATKI MADDESİ YANDI
AYDIN ZİFT YAPIM TESİSİNDE YANGIN 60 TON KATKI MADDESİ YANDI
AYDIN ZİFT YAPIM TESİSİNDE YANGIN 60 TON KATKI MADDESİ YANDI
AYDIN ZİFT YAPIM TESİSİNDE YANGIN 60 TON KATKI MADDESİ YANDI
AYDIN ZİFT YAPIM TESİSİNDE YANGIN 60 TON KATKI MADDESİ YANDI
AYDIN ZİFT YAPIM TESİSİNDE YANGIN 60 TON KATKI MADDESİ YANDI
AYDIN ZİFT YAPIM TESİSİNDE YANGIN 60 TON KATKI MADDESİ YANDI
AYDIN ZİFT YAPIM TESİSİNDE YANGIN 60 TON KATKI MADDESİ YANDI
AYDIN ZİFT YAPIM TESİSİNDE YANGIN 60 TON KATKI MADDESİ YANDI
AYDIN ZİFT YAPIM TESİSİNDE YANGIN 60 TON KATKI MADDESİ YANDI
AYDIN ZİFT YAPIM TESİSİNDE YANGIN 60 TON KATKI MADDESİ YANDI
AYDIN ZİFT YAPIM TESİSİNDE YANGIN 60 TON KATKI MADDESİ YANDI
AYDIN ZİFT YAPIM TESİSİNDE YANGIN 60 TON KATKI MADDESİ YANDI
AYDIN ZİFT YAPIM TESİSİNDE YANGIN 60 TON KATKI MADDESİ YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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