28.08.2019 23:00

Zift üretim tesisinde patlama: 4 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Organize Sanayi Bölgesinde özel bir firmaya ait Zift Üretim Tesisinde sıcak asfalttan kaynaklanan basınç nedeniyle tanker kapağının patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya Zift Üretim Tesisinde sıcak asfalttan kaynaklanan basınç nedeniyle tanker kapağının patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil servis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında tankerin üstünde ve yanında bulunan A.B. ile M.B.nin vücudunda 1. ve 2. derece yanıklar oluşurken M.C. ve Hawkar S. tankerden düşmesi sonucu yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerince ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Patlama sonrası olay yerine gelen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu tesis de incelemelerde bulundu.

Vali Sezer, "Burada tamamen petrol tankerindeki kapağındaki sıkışmadan kaynaklanan bir basınç söz konusu patlama yok. Bu basınç nedeniyle 4 tane arkadaşımız da hafif yaralandı. Onlarında şuanda hastanede tedavileri yapılıyor. Çok şükür ucuz atlatılmış bir kaza" dedi.

Şantiye görevlisi Emin Bal ise "Sıcak asfalt patladı. Tankerin kapağını açarken oldu. Bende yan tarafta güvenlik görevlisiyim. Gördüm ve direk 112'yi aradım." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA