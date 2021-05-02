Zift tankerindeki patlama yürekleri ağızlara getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zift tankerindeki patlama yürekleri ağızlara getirdi

Zift tankerindeki patlama yürekleri ağızlara getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yol tamiratında kullanılan zift tankeri büyük bir gürültü ile patladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yol tamiratında kullanılan zift tankeri büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sonrası çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, Foça Mahallesi 1418 sokakta bulunan bir şantiyede öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Park halindeki zift tankerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelirken, tanker kısa sürede alevlere teslim oldu. Patlama sesini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığına bağlı Fethiye Grup Amirliği ekipleri su ve köpükle tankerdeki yangını kısa sürede söndürdü. Patlama ve yangından dolayı kimse yaralanmazken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Zift tankerindeki patlama yürekleri ağızlara getirdi
Zift tankerindeki patlama yürekleri ağızlara getirdi
Zift tankerindeki patlama yürekleri ağızlara getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ukraynalı turistlerin Kovid-19 sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Ukraynalı turistlerin Kovid-19 sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Denize girdi, 'İşsizim, ceza kesmeyin' dedi
Denize girdi, "İşsizim, ceza kesmeyin" dedi
Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devirildi, asfalt çöktü
Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devirildi, asfalt çöktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Feyza Aktan Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zift tankerindeki patlama yürekleri ağızlara getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 14:36:55. #1.15#

title