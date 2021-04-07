Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi

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AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Karayolları 123'üncü Şube Şefliği'ne ait zift tankerinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı, gökyüzü siyah dumanla kaplandı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Karayolları 123'üncü Şube Şefliği'ne ait zift tankerinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı, gökyüzü siyah dumanla kaplandı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında, Büyük Ağrı Caddesi üzerinde çıktı. İddiaya göre Karayolları 123'üncü Şube Şefliği'ne ait içi zift dolu tanker, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Kısa sürede alev alan tankerden yükselen dumanlar, gökyüzünü siyaha çevirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken, Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Tankerde soğutma çalışması yapılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR