Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi

Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR - Haberler | Güncel

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Karayolları 123'üncü Şube Şefliği'ne ait zift tankerinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı, gökyüzü siyah dumanla kaplandı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Karayolları 123'üncü Şube Şefliği'ne ait zift tankerinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı, gökyüzü siyah dumanla kaplandı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında, Büyük Ağrı Caddesi üzerinde çıktı. İddiaya göre Karayolları 123'üncü Şube Şefliği'ne ait içi zift dolu tanker, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Kısa sürede alev alan tankerden yükselen dumanlar, gökyüzünü siyaha çevirdi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken, Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Tankerde soğutma çalışması yapılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi
Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi
Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi
Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi
Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi
Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi
Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi
Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi
Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi
Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi
Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi
Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi
Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi
Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Ajda Pekkan Bahar Candan İbrahim Tatlıses Semiramis Pekkan
Spor Can Bartu Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:49:11. #1.15#
title