Ziebart, "Top 100 Franchises 2021" listesinde otomotiv alanında zirvede

Araç bakım ve koruma sistemlerinde 35 ülkede, 400 franchising iş ortağı ve 1.200 servis noktasıyla hizmet veren Ziebart, Franchise Direct tarafından açıklanan en çok kazandıran franchising listesinde otomotiv alanında zirvede yer aldı.

Araç bakım ve koruma sistemlerinde 35 ülkede, 400 franchising iş ortağı ve 1.200 servis noktasıyla hizmet veren Ziebart, Franchise Direct tarafından açıklanan en çok kazandıran franchising listesinde otomotiv alanında zirvede yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyadaki en büyük bayilik değerlendirme platformu Franchise Direct, Top 100 Franchises 2021 listesi ile en çok kazandıran franchising fırsatlarını duyurdu. Buna göre, Ziebart, listede alanındaki dünyaca ünlü pek çok markayı geride bırakarak zirvede yer aldı. 1959 yılında kurulan ve sadece kendi patentli ürünleri ile araç bakım ve koruma hizmetleri veren Ziebart'ın ürün kalitesi ve bazı ürünlerinde sunduğu "ömür boyu garanti", sürücüler tarafından başlıca tercih sebebi oldu.

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) üyesi olan ve Türkiye'de de bayilik ağını genişleten Ziebart, seramik kaplama, boya koruma, cam filmi, detaylı iç temizlik, araç dezenfeksiyonu, kabin içi koruma sistemleri, pas önleme, ses yalıtımı gibi pek araç bakım ve koruma hizmetinde getirisi yüksek bayilik iş birlikleri sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziebart Satış ve Bayi Yönetim Koordinatörü Ozan Biricik, 60 yılı aşan bir marka serüvenlerinin olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Dünyada pek çok ülkede, 30 milyona yakın araç Ziebart koruması altında. Ziebart'ı diğer markalardan ayıran ve bu derece büyümesini sağlayan asıl sebep, kullandığı ürünlerin başka hiçbir yerde bulunması ya da satılması mümkün olmayan patentli ürünler olması. Top 100 Franchises 2021 listesinde otomotiv alanında zirvede yer almamız hak edilmiş bir başarı çünkü Ziebart bayilikleri şu an getirisi en yüksek yatırımlardan biri. Çünkü ülkemizde 25 milyonu aşkın araç var ve her yıl da bir milyondan fazla yeni araç trafiğe çıkıyor.

Araç sahipleri, artık araçlarının temizliği, korunması ve bakımı konusunda daha hassas. Milyonlarca lira verdiği sıfır aracının boyasını koruma altına almak istiyor. Türkiye'de ikinci el satış değerini düşüren en önemli sebep aracın boyasının orijinal olup olmadığıdır. ya da aracının temizliğinde kullanılan kimyasalların, virüslere karşı etkili olduğundan, kendisinin ve ailesinin sağlığına zararlı olmadığından emin olmak istiyor. Türkiye'de otomobillere verilen değer arttıkça Ziebart daha çok öne çıkmaya başladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu