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Zidane Suudi Taraftarlara İmza Dağıttı

2019 sezonu İspanya Süper Kupası altında oynanacak turnuva için Suudi Arabistan şehri Cidde'ye gelen Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane kaldıkları otelde Arap taraftarlara imza dağıttı.

09.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:19

2019 sezonu Süper Kupası altında oynanacak turnuva için şehri Cidde'ye gelen 'de teknik direktör kaldıkları otelde Arap taraftarlara imza dağıttı.

Kaynak: Dugout

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