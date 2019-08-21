Zidane'ın Valladolid'e karşı inanılmaz voleybolu

Valladolid'e karşı 2003-2004 LaLiga’daki Zinedine Zidane’nin bu şaşırtıcı voleyboluna göz atın.David Beckham, Fransız süperstarına, dünya standartlarında doruğa ulaşan uzun markasıyla yardımcı oldu.Zidane tarafından voleybolu.

21.08.2019 23:14

Valladolid'e karşı 2003-2004 LaLiga'daki Zinedine Zidane'nin bu şaşırtıcı voleyboluna göz atın.


David Beckham, Fransız süperstarına, dünya standartlarında doruğa ulaşan uzun markasıyla yardımcı oldu.


Zidane tarafından voleybolu.

Zidane'ın Valladolid'e karşı inanılmaz voleybolu
Kaynak: Dugout

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