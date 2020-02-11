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Zidane'ın Kovacevic'e Şık Asisti

2000-01 Serie A sezonunda Juventus’un Napoli’yi Delle Alpi’de konuk ettiği maçta Zinedine Zidane, henüz maçın 11. dakikasında Darko Kovacevic’i harika bir pasla buluşturdu. Juventus, Kovacevic’in ağlara gönderdiği topla 1-0 öne geçerken 90 dakika sonunda 3-0 zafere ulaştı.

11.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:19

2000-01 Serie A sezonunda 'un 'yi Delle Alpi'de konuk ettiği maçta , henüz maçın 11. dakikasında Darko Kovacevic'i harika bir pasla buluşturdu. Juventus, Kovacevic'in ağlara gönderdiği topla 1-0 öne geçerken 90 dakika sonunda 3-0 zafere ulaştı.

Kaynak: Dugout

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