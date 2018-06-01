Zidane'ın İstifası Taraftarları Coşturdu: Ali Koç, Fenerbahçe'ye Getirsin
Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın sürpriz bir şekilde takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Fransız hocanın eski fotoğraflarını paylaşarak kulübe davet etti.
Üç kez üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, sürpriz bir kararla görevinden istifa etti. Cezayir asıllı Fransız teknik adamın aldığı bu karar sonrası Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yoğun bir şekilde Zidane'la ilgili paylaşımlarda bulunmaya başladı.
FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?
Zidane'ın yıllar önce Fenerbahçe formasıyla verdiği pozu paylaşan sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç'un seçilmesiyle birlikte takımı Zidane'ın çalıştırmasını umduklarını ifade etti.
YORUMLAR (38)
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GELSE NE OLUR Kİ. KOMİK OLMAYIN GELSEDE FENEVDEN Bİ CACIK OLMAZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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FENEV ALSA ALSA ZIZOUNUN TAKUNYALARINI ALIRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ZİDANE GELSE YANINDA RONALDOYUDA GETİRSE OLMAZZZZZZZ EŞŞŞEEKKKKKK GENE AYNI EŞŞŞŞŞEEEKKKKKKKK ŞİKECİLERİN YÜZÜ GÜLLLLLMEEZZZZZZZZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yine yeneriz farketmez :))Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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şikenin rengi heryerde aynı orda juventus burda 8esiktasCevap Yaz 2 Yayından Kaldır