Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı
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Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı

Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı
BBC - Haberler | Dünya

Çin, geçen hafta Mars'a başarıyla indirdiği Zhurong uzay aracının Kızıl Gezegen'de çektiği ilk fotoğrafları paylaştı.

Çin, geçen hafta Mars'a başarıyla indirdiği Zhurong uzay aracının Kızıl Gezegen'de çektiği ilk fotoğrafları paylaştı.

Altı tekerlekli araç Cumartesi sabahı Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine inmişti.

Çin, böylece ABD'nin ardından Kızıl Gezegen'e uzay aracını başarıyla indiren ikinci ülke oldu.

Çinli bilim insanları, gezegenin kuzey yarımküresine indirilen aracın en az 90 Mars günü incelemelerini sürdürmesini planlıyor. Dünya'nın yaklaşık yarısı büyüklüğündeki Mars'ın, kendi etrafında dönmesi 24 saat 39 dakika sürüyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Mars'tan gelen fotoğrafları web sayfasında paylaştı.

Görüntüler, aracın inişten sonra hayati önem taşıyan cihazlarda gerekli işlemlerin başarıyla tamamlandığına işaret ediyor.

Bu işlemler, robota enerji sağlayacak güneş enerjisi cihazlarının harekete geçmesini, keşif aracı Tianwen-1 ve Çin'deki kontrol merkezi ile iletişimi sağlayacak antenin devreye girmesini, Zhurong'un keşif aracından inip dolaşmasını sağlayacak rampanın konum almasını içeriyor.

Zhurong, ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2000'li yıllarda sahip olduğu Spirit ve Opportunity araçlarını andırıyor.

240 kg ağırlığındaki uzay aracına bağlı uzun antenin ucundaki kamera fotoğraf çekmeye ve navigasyona yarıyor.

Gezegendeki kayaların mineral yapısını, genel ortamı ve hava koşullarını incelemek üzere beş ayrı donanım da bulunuyor.

Amerikan uzay araçları Curiosity ve Perseverance gibi Zhurong'un da kayaların yapısını incelemek üzere parçalayan lazer aygıtı da var. Yer altında su-buz aramayı sağlayan radarı ise diğer araçlarda yok.

Zhurong'un indiği Utopia Planitia, gezegenin ilk dönemlerinde çarpma etkisiyle oluşmuş 3000 km çapında dev bir havza.

NASA'nın 1976'daki Viking-2 uzay aracı da bu bölgeye inmişti.

Uzun zaman önce burada bir denizin olduğuna işaret eden veriler var.

Uydu verileri de derinlerde buz olduğunu gösteriyor.

ABD, bir ton ağırlığındaki Perseverance uzay aracını Şubat'ta gezegene indirmişti.

Daha önce iki girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Avrupa Birliği ise Rusya ile ortak bir proje kapsamında, Rosalind Franklin adlı uzay aracını 2022'de Mars'a göndermeyi planlıyor.

Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı
Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı
Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı
BBC
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