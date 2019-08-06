Zeytun Şener kadın kolları başkanlığına getirildi

06.08.2019 13:13

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zeytun Şener oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra istifa eden AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esma Buz'un yerine Zeytun Şener seçildi. Göreve başlayan Zeytun Şener, "Son 17 yıldır ilk defa kadınlar Türkiye'deki siyasetin içinde yerini almaya başladı. Daha önce mutlaka Cumhuriyet'in getirdiği ve kazanımları vardı. Ancak kadına gerçekten değer veren bir siyaset anlayışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasete girişiyle beraber algılamaya ve görmeye başladık. Sincik ilçesinde bu güzel görevi üstlenmek benim için büyük bir sorumluluk. İlçemizin birliği ve huzuru için Sincik ilçesinde ikamet eden kadınlarımızı bu işi beraber yürütme, güzel çalışmalar ile iyi örnekler oluşturmak için beraber çalışmaya davet ediyorum. İlçemizde AK Parti adına yapılacak güzel çalışmalarda siz değerli halkımın desteklerini bekliyorum"diye konuştu.

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları İl Başkanı Perihan Gümüş'ün, Zeytun Şener'e görevi tevdi ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA