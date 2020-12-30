Zeytinyağlı yemeğini paylaşana Aydın BŞB'den ödül

Aydın Büyükşehir Belediyesi 2021 yılına özel 21 kişiye Aydın inciri ve zeytinyağını hediye edecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 2021 yılına özel 21 kişiye Aydın inciri ve zeytinyağını hediye edecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından paylaşılan gönderiye göre, 21 kişiye Aydın inciri ve zeytinyağı hediye edilecek. Gönderiyi beğenmenin yada takip şartının olmadığı çekilşie katılmak isteyen sosyal medya kullanıcıların, gönderiyi alıntılayarak en sevdiği zeytinyağlı yemeği paylaşmaları istendi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı