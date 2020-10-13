Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?

Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar yapmanın püf noktaları? Nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Malzemeleri nelerdir?

En sevilen lezzetlerin arasında Zeytinyağlı enginar ilk sırada yer alıyor. Zeytinyağlı enginar hem lezzetli olması açısından hem de kahvaltıların vazgeçilmez bir malzemesi olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen ürünler arasında. İşte Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR MALZEMELERİ

• 6 adet enginar (konserve kullandım)

• 1 adet havuç

• 1 adet patates

• 1 su bardağı bezelye (haşlanmış ya da konserve)

• 1 adet soğan

• 1 çay bardağı zeytinyağı

• 1 adet limon

• 1 çay kaşığı şeker

• Tuz

• 1 su bardağı su

YAPILIŞI

1. Havuç minik küp şeklinde doğranır.

2. Üzeri geçecek kadar su eklenerek haşlanmaya bırakılır.

3. Kaynadıktan 5 dk kadar sonra minik küpler halinde doğradığımız patates eklenir ve sebzeler hafif yumuşayana kadar kaynatılır. (Tam pişmemesi önemli.)

4. Soğan yemeklik doğranarak yarım çay bardağı zeytinyağında hafif pembeleşene kadar kavrulur.

5. Üzerine patates ve havuç eklenir.

6. 1 su bardağı bezelye de ilave edilerek karıştırılır, ocaktan alınır.

7. Enginarlar limon ile ovularak tencereye dizilir.

8. Üzerine hazırladığımız sebzeler dökülür.

9. Şeker, tuz ve yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirilir.

10. 1 su bardağı sıcak su eklenerek tencerenin kapağı kapatılır.

11. Enginarlar yumuşayana kadar pişirilir.

12. Soğuduktan sonra servis edilir.

PÜF NOKTALARI

• Havuç ve patateslerin tam haşlanmaması gerekmektedir.

• Enginarların kararmaması için bekletirken limonlu suda bekletmelisiniz.

• Enginarları tencereye dizmeden önce limonla ovmalısınız.

KAÇ KALORİDİR?

• Orta büyüklükteki 1 porsiyon zeytinyağlı enginar yaklaşık olarak 147 kaloriye denk gelmektedir.

FAYDALARI NELERDİR?

• İçerisinde bol miktarda C ve K vitamini bulunmaktadır.

• Magnezyum, çinko, demir ve potasyum açısındanda zengindir.

• İçerisindeki lif miktarı oldukça yüksektir.

• Yüksek kalorili olmadığı için diyet yapanların vazgeçilmez sebzesidir.

• Mideyi koruma ve hastalıklara karşı savaşma açısından önemlidir.

• Kolon kanserini önleyicidir.

• Antioksidandır.