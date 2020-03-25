Zeytinyağlı Bakla Tarifi
Taze baklanın tam zamanı... Zeytinyağlı bakla nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir, pişirirken nelere dikkat etmeliyiz?
25.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:46
Taze baklanın tam zamanı... Zeytinyağlı bakla nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir, pişirirken nelere dikkat etmeliyiz? Antakyalı Ümit Uzunoğlu'ndan çok beğeneceğiniz zeytinyağlı bakla tarifi sizlerle...
Zeytinyağlı Bakla Malzeme Listesi:
*1/2 kg taze bakla
*1 tatlı kaşığı biber salçası
*1 kaşık domates salçası
*1 çay bardağı zeytinyağı
*1 çay kaşığı şeker
*4 diş sarımsak
*2 soğan
*2 limon
*tuz
Üzeri İçin:
1 kase yoğurt
5-6 diş sarımsak
dereotu
Afiyet olsun...
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Kaynak: DailyMotion.com