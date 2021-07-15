Zeytinyağınızı sıcaktan koruyun
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Zeytinyağınızı sıcaktan koruyun

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Ekonomi

Zeytinyağınızı sıcaktan koruyun Akdeniz ve Ege tipi zeytinyağlarını özellikle yaz sıcaklarında korumanız gerekiyor.

Zeytinyağınızı sıcaktan koruyun

BALIKESİR - Akdeniz ve Ege tipi zeytinyağlarını özellikle yaz sıcaklarında korumanız gerekiyor. Zeytinyağları sıcak havalar ile birlikte bozulma riski ile karşı karşıya.

Dünyanın en sağlıklı nebati yağları arasında gösterilen ve kış aylarında üretilen zeytinyağı sıcak havalarda kısa sürede bozulabiliyor. Yaz aylarında uygun şartlarda saklanmayan zeytinyağlarının kısa sürede kalitesini kaybedeceğini ifade eden Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, "Havalar ısındıktan sonra evlerde toplu olarak alınan zeytinyağlarının saklanması biraz zor oluyor. Özellikle evlerin ardiyelerinde, lavabo altlarında veya bodrumlarında saklanan zeytinyağlarında kalite kayıpları söz konusu oluyor. Bu kalite kayıpları hem beklemeden kaynaklanıyor, hem de ortamın ısısı ile alakalı" diye konuştu.

Zeytinyağlarının gelecek yıla kadar korunması gerekiyorsa iyi şartlarda saklanması gerektiğini vurgulayan Kıvrak "Zeytinyağlarımızı bekleteceksek eğer, bir müddet daha kullanmayacaksak, mutlaka posalarının alınmış olmasına, filtre edilmiş olmasına, ağızlarının kapalı olmasına, teneke yerine mümkün ise paslanmaz çeliklerde veya cam kaplarda saklamaya dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Zeytinyağlarının ısı etkisiyle bozulabileceğinin altını çizen Mücahit Kıvrak "Zeytinyağları havaların ısınmasıyla bir de hava alırsa, alınan hava ile birlikte kısmen bozulmalar gerçekleşebilir" dedi.

Zeytinyağınızı sıcaktan koruyun
Zeytinyağınızı sıcaktan koruyun
Zeytinyağınızı sıcaktan koruyun
Zeytinyağınızı sıcaktan koruyun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas

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